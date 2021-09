Anthony Mackie protagonizará la serie de Twisted Metal

Conforme la serie de The Last of Us para HBO cobra forma, PlayStation Productions y Sony siguen trabajando para expandir su oferta. De esta forma, una de las producciones más esperadas es la serie live action de Twisted Metal, la cual ha encontrado su protagonista.

De acuerdo con Deadline, Anthony Mackie, quien recientemente obtuvo el papel de Capitán América en el MCU, será el encargado de interpretar a John Doe, el protagonista de la serie de Twisted Metal. De igual forma, se ha compartido una descripción de este show:

“Twisted Metal es una comedia de acción basada en una propuesta original de los escritores de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick, sobre un forastero que busca la oportunidad de una vida mejor, pero solo si puede entregar con éxito un paquete misterioso a través de un páramo apocalíptico. Con la ayuda de un ladrón de autos, se enfrentará a merodeadores salvajes que conducen vehículos de destrucción y otros peligros de la carretera abierta, incluido un payaso trastornado que conduce un camión de helados demasiado familiar”.

Respecto al papel de Mackie, esto fue lo que comentó Asad Qizilbash, jefe de PlayStation Productions, al respecto:

“Estamos encantados de tener a Anthony Mackie a bordo. Su capacidad para combinar comedia, acción y drama es perfecta para el mundo retorcido que estamos creando”.

Lamentablemente, esta es toda la nueva información que hay por el momento. Por lo que se ha compartido, la serie de Twisted Metal no estará basada por completo en los juegos, sino que nos presentará una historia original, con una serie de referencias a los títulos de la serie.

En temas relacionados, un nuevo rumor señala que un juego de Twisted Metal ya está en desarrollo, y estaría disponible a la par de esta serie.

Vía: Deadline