PandaTV, un conocido streamer de World of Warcraft que anteriormente logró hacer un directo de casi 840 horas, terminó en el hospital cuando quiso hacer una transmisión continua de 24 horas en Twitch con el objetivo de recabar fondos para RUOK, organización sin fines de lucro que busca la prevención del suicidio.

El stream estaba contemplado para llevarse a cabo el pasado 10 de septiembre, y alrededor de las 12 horas de la sesión, PandaTV empezó con sensación de malestar en las rodillas y en los brazos, así que prefirió pausar la transmisión para así dirigirse a un hospital donde pudiera recibir la atención médica correspondiente.

Thank you to everyone who has reached out still no update all I can say is still no good.

But if you could all do me a favour & give @natyxjae some love I’m always her rock & I can’t be there for her ATM & she cant visit me and I know she not dealing well

Guess I wasn’t RUOK lol pic.twitter.com/PfOpfCV0ls

— PandaTV (@PandaTVoce) September 11, 2021