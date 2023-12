Lamentablemente, se ha dado a conocer que Andre Braugher, actor reconocido por sus papeles en series como Brooklyn Nine-Nine y Homicide: Life on the Street, falleció el pasado lunes 11 de diciembre de 2023, a los 61 años de edad, esto tras sufrir de una enfermedad aún no revelada.

Braugher nació en Chicago, Estados Unidos, el 1 de julio de 1962. Se graduó en la Universidad de Stanford y luego asistió a la Juilliard School en la división de teatro. Su primer papel en la pantalla fue el de un soldado de la Unión en Glory, en el que interpretó a Thomas Searles.

A lo largo de su carrera, Braugher recibió varias nominaciones a los Premios Emmy, incluido en la categoría de mejor actor de reparto por Men of a Certain Age. Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que logró obtener uno de estos galardones como actor principal por su papel del detective Frank Pembleton en Homicide: Life on Street. De igual forma, en 2006, Braugher obtuvo otro Emmy por miniserie o película por su interpretación de un maestro criminal en la serie Thief.

A lo largo de su carrera continuó apareciendo en múltiples producciones, como fueron City of Angels, Frequency, Poseidon, Primal Fear, Duets, The Mist, Fantastic Four: Rise of Silver Surfer, Salt y The Gambler. Sin embargo, fue su papel como Captain Raymond Holt en Brooklyn Nine-Nine entre 2013 y 2021 la que se ganó el corazón del público. Aquí interpretó a un capitán de la policía estoico, pero con un corazón de oro que se complementaba a la perfección con el personaje principal. Jake Peralta, a cargo de Andy Sandberg,

A lo largo de su carrera, Braugher le dio vida a múltiples policías y oficiales militares, una relación que, como hombre de color, siempre ha sido complicada en Estados Unidos. Al respecto, esto fue lo que comentó a Variety sobre esta profesión en el 2020, año en el que sucedió el asesinato de George Floyd:

“Que los policías infrinjan la ley, para citar como ‘defender la ley’, es una pendiente resbaladiza realmente terrible. Ha dado licencia para violar la ley en todas partes, la ha justificado y excusado. Eso es algo que vamos a tener que abordar colectivamente: todos los programas policiales”.

En 1991, Braugher se casó con la actriz Ami Brabson, con quien coprotagonizó con él Homicide: Life on the Street. El actor deja a su esposa y a tres hijos, quienes por el momento no han emitido un comunicado sobre su muerte. En temas relacionados, estos son todos los nominados a los Golden Globes 2024.

Que en paz descanse, Andre Braugher.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que un gran actor como Andre Braugher ya no esté con nosotros. Aunque no estoy relacionado con el resto de su trabajo, su participación en Brooklyn Nine-Nine es algo que siempre recordaré. Su papel fue espectacular, y su actuación aún más.

Vía: Variety