Análisis nos demuestra el potencial del Switch OLED

El Nintendo Switch OLED está a solo unos días de distancia, por lo que las reseñas de este producto por fin están a la disposición de los usuarios. De esta forma, Digital Foundry ha compartido un extenso análisis que pone a prueba al nuevo modelo de la consola híbrida.

Aunque la pantalla OLED es el mayor atractivo, el nuevo modelo cuenta con una serie de mejoras en su hardware externo, como un agarre de los Joy-Con más firme. De igual forma, el diseño de los botones de poder y volumen se han modificado. Por otro lado, la base de la consola está hecha de un material más resistente, y nos permite acomodar al Switch en diferentes posiciones, mucho mejor que lo que vimos originalmente.

Respecto a la pantalla, Digital Foundry ha llamado a este apartado “la mejor pantalla de una consola portátil”. Esto es gracias a que cada píxel individual está iluminado para un perfecto contraste. De igual forma, se ha señalado que el Switch OLED es superior al PS Vita, el cual usa una pantalla similar.

Sin embargo, fuera de la pantalla, no hay muchas novedades. El desempeño de los juegos es el mismo. Esta versión del Switch está enfocada en jugar en portátil. Ni siquiera el nuevo dock, el cual ya tiene un puerto de ethernet, mejora el rendimiento de la consola.

Nota del Editor:

El Nintendo Switch OLED es una gran opción para aquellos que disfrutan de jugar en modo portátil. Si algo ha quedado claro con las nuevas reseñas y los previos reportes, es que este modelo es una revisión para los apartados externos, pero internamente no hay una gran diferencia, lo cual sí puede llegar a ser una decepción. Yo no he cambiado de Switch desde 2018, por lo que estoy más que dispuesto a hacer el salto a la versión OLED, algo que personas en mi situación también deberían considerar.

Vía: Digital Foundry