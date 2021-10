Todos los personajes jugables de Nickelodeon All-Star Brawl

Nickelodeon All-Star Brawl ya se encuentra disponible para todas las plataformas, pero si nunca te interesaste mucho por este título, entonces es probable que ni te hayas enterado de su lanzamiento. Pues bueno, todavía estás a tiempo de entrarle a los golpes y acá puedes conocer a la lista completa de peleadores de tus Nicktoons favoritos.

En total, Nickelodeon All-Star Brawl cuenta con 20 personajes jugables, aunque se confirmó que sus desarrolladores ya están pensando en agregar más a través de DLC. Por ahora, estos son todos los Nicktoons que puedes utilizar:

Aaahh!!! Real Monsters

– Oblina

Avatar: The Last Airbender

– Aang

– Toph Beifong

CatDog

– CatDog

Danny Phantom

– Danny Phantom

Hey Arnold!

– Helga Pataki

Invader Zim

– Zim

The Legend of Korra

– Korra

The Loud House

– Lincoln Loud

– Lucy Loud

The Ren & Stimpy Show

– Ren & Stimpy

– Powdered Toast Man

Rugrats

– Reptar

SpongeBob SquarePants

– SpongeBob SquarePants

– Patrick Star

– Sandy Cheeks

Teenage Mutant Ninja Turtles

– Leonardo

– Michelangelo

– April O’Neil

The Wild Thornberrys

– Nigel Thornberry

Nota del editor: He estado jugando Nickelodeon All-Star Brawl estos últimos días, y aunque todavía no está lista nuestra reseña escrita completa, puedo adelantarte que el juego no es muy bueno. Especialmente por el tema de los controles, los combos y es que más allá del enorme fan-service, no hay mucho qué decir sobre esta nueva propuesta.

