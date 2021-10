El famoso Delorean se suma a Forza Horizon 5

Hace tiempo se confirmó que el Warthog de Halo será uno de los carros a nuestra disposición en Forza Horizon 5. Ahora, el día de hoy Playground Games ha revelado que otro icónico vehicula se unirá a este título, ya que el famoso Delorean DMC-12 será uno de los medios de transporte a nuestra disposición para recorrer las carreteras de México.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Playground compartió un adelanto en video de como se ve el Delorean DMC-12 corriendo por diversas locaciones de México. Este auto es recordado principalmente por su aparición en la trilogía de Volver al Futuro, aunque en esta ocasión no nos dejará viajar al pasado de nuestro país.

Extremely excited to share that the dream of the '80s, the Delorean DMC-12, will be available in the first week of the Festival Playlist in #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/txkonJDsD6

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 5, 2021