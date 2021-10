Tienda mexicana filtra el precio del Switch OLED

El Nintendo Switch OLED estará disponible en los mercados internacionales el próximo 8 de octubre de 2021. Aunque se ha mencionado que esta consola también llegará a México este año, por el momento no hay información oficial por parte de la Gran N. Sin embargo, una tienda de nuestro país parece que ha filtrado por error parte de la información que muchos estamos esperando.

De acuerdo con el sitio oficial de GamePlanet, el Nintendo Switch OLED tendrá un costo de $10,999 pesos, una cantidad superior a la que muchos esperaban. Lamentablemente, no se proporciona una fecha de lanzamiento. Aunque la tienda menciona que la consola estará disponible el 8 de octubre, es muy probable que esto sea un error. Es importante señalar que el Switch normal también está enlistado a $10,999 pesos aquí, por lo que existe la posibilidad de que el precio del nuevo modelo sea algo momentáneo.

Pese a que por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo, esto significa que solo es cuestión de tiempo antes de que el Switch OLED por fin esté disponible en nuestra región. Esperemos tener más detalles en un futuro cercano. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Metroid Dread aquí.

Nota del Editor:

El Switch OLED tal vez no sea la revisión que muchos esperaban, pero para aquellos que no han cambiado de consola desde el 2017, esta será una gran compra. Sin embargo, es muy posible que el precio de $11 mil pesos no sea tan atractivo para muchos, especialmente considerando que la mayor novedad de este modelo es la pantalla OLED, y las mejoras en el rendimiento que se esperaban no están presentes.

Vía: GamePlanet