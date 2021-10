Hacker filtra el código fuente de Twitch y más

Una vez más, Twitch se encuentra en una posición controversial. Después de enfrentarse a un sin fin de quejas por parte de sus usuarios tras una serie de comentarios de odio realizados por los usuarios de este sitio, el día de hoy se ha dado a conocer que esta plataforma ha sido hackeada y más 125 GB de información relacionada con todo lo que tiene que ver con Twitch fue filtrada.

De acuerdo con VGC, fuentes anónimas aseguran que esta información es real, y la brecha en la seguridad sucedió el pasado lunes 4 de octubre. Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Twitch, pero la compañía ya está al tanto de este problema, y están trabajando para solucionarlo.

Entre la información que ya circula por internet, se encuentra la totalidad del código fuente de Twitch con el historial de comentarios, la cual “se remonta a sus inicios”. Informes de pagos para creadores de 2019, en donde se pueden ver los millones de dólares que streamers como Shroud, Nickmercs y DrLupo han generado. Clientes de Twitch para dispositivos móviles, de escritorio y de consola. SDK propietarios y servicios de AWS internos utilizados por Twitch

IGDB y CurseForge, propiedades de Twitch, se vieron comprometidas. También se han filtrado las herramientas internas de “red teaming” de Twitch, las cuales están diseñadas para mejorar la seguridad haciendo que el personal finja ser piratas informáticos.

Sin embargo, la información más interesante es un competidor de Steam, con el nombre en código Vapor, por parte de Amazon Game Studios. Junto a esto, se incluye el código de Unity de una aplicación llamada Vapeworld, la cual parece ser un software de chat para esta plataforma.

Por si fuera poco, también se ha comprometido la información de millones de usuarios, por lo que es recomendado llevar a cabo la autenticación de dos pasos para evitar algún problema. El hacker anónimo ha señalado que aún tiene más por compartir, y en los próximos días filtrará detalles adicionales relacionados con esta compañía.

En temas relacionados, Twitch y Warner Music anuncian una nueva asociación. De igual forma, el gobernador de Nuevo León debutó en Twitch.

Nota del Editor:

Parece que Twitch no puede tener un respiro. Después de una gran controversia hace unas semanas, la cual resultó en una huelga por parte de varios creadores de contenido, ahora es el público y los grandes streamers quienes seguramente no están contentos con la plataforma. Lamentablemente, no hay otro servicio tan grande como Twitch, por lo que mucha gente simplemente tendrá que lidiar con esto y seguir adelante. Lo peor de todo, es que la compañía sigue en silencio.

Vía: VGC