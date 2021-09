Twitch y Warner Music Group anuncian nueva asociación

Días después de que Twitch firmará un acuerdo con la Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA), la plataforma de streaming ahora ha anunciado una nueva asociación con Warner Music Group (WMG). Como resultado de todo esto, Twitch añadirá varios canales de algunos artistas en específico a la plataforma, así como un canal de WMG centrado en la programación de música.

Oana Ruxandra, vicepresidenta ejecutiva para WMG, dijo lo siguiente respecto a este acuerdo y el impacto que tendrá de ahora en adelante.

“Está claro que Twitch es un espacio indispensable para que todo tipo de creador pueda conectarse con sus comunidades. Nuestra asociación permite que algunos artistas pueden llegar al servicio con un fuerte apoyo de Twitch, abriendo una nueva fuente de ingresos internacional. Entre los canales de artistas y los shows premium que tenemos planeado lanzar, los amantes de la música recibirán una nueva perspectiva de este mundo y las vidas de sus artistas favoritos.”

Inicialmente, serán Bella Poarch, Saweetie, y Sueco quienes reciban canales dentro de la plataforma, mismos donde los fans podrán encontrar contenido exclusivo. Por otra parte, el canal de la WMG ofrecerá noticias de música, así como una programación original con shows como The Drop, Freestyle Throwdown, y The One.

Tracy Chan, vicepresidenta de Twitch, se pronunció con las siguientes declaraciones:

“Twitch siempre ha sido – y seguirá siendo – una plataforma enfocada en los creadores de contenido. Para los fans, para los artistas y para todos los creadores, esto es un gran paso en la dirección correcta. Twitch seguirá aumentando las posibilidades de que los fans y artistas puedan desarrollar directas y valiosas conexiones día con día. Trabajando juntos, podemos crear nuevos paradigmas y oportunidades para los artistas y las comunidades de Twitch.”

Por el momento, no se dieron detalles en específico sobre cuándo es que podemos anticipar el debut de estos shows y contenidos exclusivos, pero sí, todo parece indicar que Twitch también se volverá una plataforma muy fructífera para los artistas musicales.

Via: ComicBook