Falta poco menos de un mes para el lanzamiento de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, por lo que sus autores han decidido que ya es hora de revelar un poco más sobre el juego. En esta ocasión han liberado un nuevo tráiler, el cual está enfocado en el Adventure Mode, es decir, su campaña para un solo jugador y sí, logra capturar a la perfección toda la esencia del anime.

Como era de esperarse, CyberConnect2 ha hecho un increíble trabajo en el apartado gráfico con este juego. Por si no lo sabías, fueron estos mismos desarrolladores quienes también trabajaron en los títulos de Naruto Storm, y los últimos fueron bastante buenos por lo que hay cierta expectativa respecto a The Hinokami Chronicles.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles debutará el 15 de octubre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Via: YouTube