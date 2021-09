No cabe duda alguna que Twitch se ha convertido en una plataforma sumamente popular donde ya no solo vemos transmisiones de videojuegos, sino de prácticamente cualquier otro tema. Jaime “El Bronco” Rodríguez, gobernador de Nuevo León, es la más reciente figura pública en unirse a Twitch, y tras haber tenido un exitoso primer stream, el político anunció qué otros juegos estará transmitiendo próximamente.

El Bronco debutó en Twitch el día de hoy, 27 de septiembre, al transmitir en vivo su Sexto Informe de Gobierno. La transmisión mantuvo cerca de 800 espectadores a lo largo de toda su duración, aunque claro, el chat se llenó de spam, burlas, memes y demás. Pues bueno, El Bronco promete que, una vez que termine su mandato como gobernador el próximo 4 de octubre, empezará a transmitir juegos como Call of Duty, Pokémon, League of Legends, Age of Empires, Mario Kart, o cualquier otra cosa que la gente quiera.

Raza, mañana los espero en mi canal de Twitch a las 11 AM, para que vean el Sexto Informe de Gobierno. Subscríbanse y a partir de 4 de octubre empezamos las retas del COD, Pokémon, LOL, AOE, Mario Kart o lo que quieran.

Les comparto el enlace de mi canal: https://t.co/UbjBxdZiut — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) September 27, 2021

Podrás encontrar al mandatario en Twitch como “ElBroncoGod”. Ciertamente será interesante conocer cómo le va a El Bronco una vez que empiecen sus transmisiones de videojuegos, pero como ha sucedido anteriormente con otras figuras públicas, es probable que su popularidad empiece a decaer con el tiempo.

Via: “El Bronco“