Among Us fue el juego más hablado del E3 2021

Hace un par de días les comentamos sobre las presentaciones de E3 2021 más vistas por el público en sitios como YouTube y Twitch. Ahora, recientemente se reveló la lista de los juegos y conferencias más habladas en Twitter, en donde las cosas cambian bastante.

De acuerdo con el análisis de Synthesio, firma que se encargó de capturar las menciones de las diferentes compañías y juegos presentes en E3 2021, el Xbox & Bethesda Showcase tuvo 1.1 millones de comentarios, mientras que Nintendo consiguió 739 mil. Este es el caso contrario de visitas, en donde la Gran N obtuvo el primer puesto, y la presentación de Microsoft le siguió.

En cuanto a los juegos más hablados, Among Us una vez más ha demostrado su nivel de popularidad al conseguir más de 253 mil menciones. En segundo puesto nos encontramos al controversial Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin con 216 mil. El tercer lugar le corresponde a la revelación del gameplay de Battlefield 2042 y sus 172 mil.

Estos son los 10 juegos más hablados de E3 2021:

–Among Us: 253,500

–Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: 216,400

–Battlefield 2042: 172,400

–Forza Horizon 5: 154,500

–Halo Infinite: 146,400

–Rainbow Six: Extraction: 116,500

–Elden Ring: 115,500

–Starfield: 109,400

–Zelda: Breath of the Wild 2: 97,000

–Metroid Dread: 68,200

En temas relacionados, el Nintendo Direct fue el evento más visto de E3 2021. De igual forma, el Xbox & Bethesda Showcase fue la presentación más popular de la compañía en mucho tiempo.

Vía: Wccftech