El Xbox & Bethesda Showcase de E3 2021 ya es el evento más visto de la compañía

Aunque la recepción general del E3 2021 fue mixta, parece que la mayoría del público puede señalar al Xbox & Bethesda Showcase como uno de los mejores momentos de esta celebración a la industria. Esto no solo se limita a opiniones por parte de los jugadores, sino que se ve reflejado en un alto número de personas que disfrutaron de esta conferencia, convirtiendo así a esta presentación en la más vista en la historia de Xbox.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Phil Spencer, jefe de Xbox, reveló que el Xbox & Bethesda Showcase del E3 2021 fue el evento digital más visto en la historia de la compañía. Esto fue lo que comentó:

Thank you for a great week, our most viewed E3 ever. We haven’t felt players and the team sharing so much energy and excitement since the 360 era. We’re inspired by the community’s belief in Xbox and we will continue to innovate with players at the center of everything we do.

— Phil Spencer (@XboxP3) June 17, 2021