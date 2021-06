El Nintendo Direct de esta semana fue la presentación más vista en E3 2021

Si bien el Xbox & Bethesda Showcase fue un evento histórico para la compañía, no fue la presentación más vista de E3 2021. Este honor le corresponde a Nintendo y su Direct del 15 de junio.

De acuerdo con Stream Hatchet, quien se encargó de revelar el número de espectadores en diversas conferencias por medio de Twitch y YouTube, el Nintendo Direct tuvo un pico de 3.1 millones de espectadores entre las dos plataformas de streaming previamente mencionadas.

The top developer conferences of #E32021 by peak viewers:

1⃣ @NintendoAmerica

2⃣ @Xbox

3⃣ @Ubisoft

4⃣ @SquareEnix

5⃣ @devolverdigital pic.twitter.com/keahB8QJ3t

— Stream Hatchet (@StreamHatchet) June 16, 2021