It Takes Two ya vendió dos millones de unidades

It Takes Two, el nuevo juego del estudio que nos entregó A Way Out, llegó a finales de marzo a consolas y PC, e inmediatamente conquistó el corazón de los jugadores. Ahora, a poco más de dos meses del estreno de este título, se ha revelado que ya se han vendido dos millones de copias de It Takes Two.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el estudio Hazelight reveló que las ventas de It Takes Two llegan a las dos millones de unidades a nivel mundial, y están agradecidos con los jugadores. Esto fue lo que se comentó:

“¡Hemos vendido dos millones de juegos! Estamos impresionados por la pasión que ustedes, gente maravillosa, ha mostrado por nuestro juego y no podíamos estar más felices viendo que hay tantos fans del cooperativo”.

#ItTakesTwo has sold Two Million copies!! We’re simply amazed by the PASSION you wonderful people have shown our game and we couldn’t be happier seeing so many fans of co-op out there ❤️ — Hazelight Studios (@HazelightGames) June 17, 2021

Por su parte, Josef Fares, director de este título, compartió otro mensaje de agradecimiento, señalando que, al tratarse de un juego cooperativo, cuatro millones de personas han experimentado este título.

“Esto significa que 4 millones de jugadores ya han jugado It Takes Two. Increíble”.

This means that 4 million players have already played #Ittakestwo. Amazing 🙌😍 https://t.co/gZHqBTbmaU — Josef Fares (@josef_fares) June 17, 2021

Sin duda alguna, It Takes Two es un gran juego, y una muestra del futuro de las experiencias cooperativas. Puedes checar nuestra reseña aquí.

Vía: Hazelight