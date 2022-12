Pese a que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard concluyó hace un par de meses, aún había un tema en la mesa, y se trataba de la cuota por difamación de cada actor. Ahora, recientemente se reveló que los dos actores han llegado a un acuerdo, con el cual, ahora sí, se le ha puesto un punto final a este caso.

Por medio de sus redes sociales, Amber Heard compartió un mensaje en donde señaló que no estaba dispuesta a atravesar por otro juicio en Estados Unidos. Al respecto, señaló que el primer caso fue tratado como un evento para los medios. Esto fue lo que comentó:

“En Estados Unidos(…) agoté casi todos mis recursos antes y durante un juicio en el que fui sometido a una sala en la que se excluyó abundante evidencia directa que corroboraba mi testimonio y en el que la popularidad y el poder importaron más que la razón y debido proceso.

Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión.

No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, una que no solo es financiera, sino también psicológica, física y emocional. Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente no es raro.

Quiero agradecer a todos los que me han apoyado y dirijo mi atención al creciente apoyo que sentí y vi públicamente en los meses posteriores al juicio, y los esfuerzos que se han hecho para mostrar solidaridad con mi historia. Cualquier sobreviviente sabe que la capacidad de contar su historia a menudo se siente como el único alivio. No puedo encontrar suficientes palabras para decirles la esperanza que inspira su creencia en mí. No solo para mí, sino para todos ustedes”.