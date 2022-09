Preparan película basada en el caso de Amber Heard contra Johnny Depp

Sin duda, uno de los casos mediáticos que más se dio a conocer en las redes sociales fue el de Amber Heard contra Johnny Depp, mismo que apelaba una acusación de difamación contra el actor por parte de su ex esposa. Y ahora, para que el tema no se termine de enfriar, se confirma que Tubi está preparando una adaptación cinematográfica de la historia.

Quienes serán los protagonistas de la película son ni más ni menos que los actores Mark Hapka y Megan Davis, y el nombre del proyecto es Hot Take: The Depp/Heard Trial. Este aún no tiene una fecha de estreno contemplada, pero se espera que no tarde tanto tiempo. Por su parte, la dirección corre a cargo de Sara Lohman, quién había trabajado antes en Secrets in The Woods.

Esto es lo que comentó Adam Lewinson, jefe de contenido de Tubi, respecto a la confirmación de a cinta:

Con nuestros aliados en MarVista, este original de Tubi entró rápidamente en producción para capturar a tiempo la visión de esta historia que se ha vuelto parte de la cultura actual, retratando una imagen única de lo que millones vieron en los encabezados el verano pasado.

Con dicho comentario, está claro que Tubi se dio prisa para adquirir los derechos de la historia a los pocos días de terminarse el caso. Algo que posiblemente le dé frutos posteriores cuando se ponga en cartelera oficialmente o en plataformas de streaming.

Vía: EW