Amazon está trabajando en una serie de Fallout junto a los creadores de Westworld

Con el pasado del tiempo, hemos visto como varios videojuegos han sido adaptados de diferentes formas en Hollywood. Aunque las películas son las más notorias, tal parece que la industria cinematográfica está comenzando a darle una oportunidad a la pantalla chica. HBO ya está trabajando para llevar a The Last of Us a la televisión, y Amazon Studios hará lo mismo con Fallout.

Así es, la famosa franquicia de Bethesda llegará a la plataforma de streaming de Amazon Prime Video con Jonathan Nolan y Lisa Joy de Kilter Films, responsables de Westworld, como productores del proyecto. Así es como describen a Fallout en el comunicado que ha emitido Bethesda:

“El mundo de Fallout es uno en el que el futuro imaginado por los estadounidenses a fines de la década de 1940 explota sobre sí mismo a través de una guerra nuclear en 2077. En Fallout, la dureza del páramo se enfrenta a la idea utópica de la generación anterior de un mundo mejor a través de la energía nuclear. Es de tono serio, pero salpicado de momentos de humor irónico y fantasías nucleares de película B”.

Bethesda Game Studios participará en el desarrollo del programa y el director de la serie, Todd Howard, actuará como productor ejecutivo del programa. De acuerdo con Joy y Nolan, el mundo de Fallout ofrece historias increíbles:

“Fallout es una de las mejores series de juegos de todos los tiempos. Cada capítulo de esta historia increíblemente imaginativa nos ha costado innumerables horas que podríamos haber pasado con familiares y amigos. Así que estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Todd Howard y el resto de los brillantes locos en Bethesda para dar vida a este universo masivo, subversivo y oscuramente divertido con Amazon Studios”.

Los detalles de la trama no se han revelado, por lo que no está claro si Nolan y Joy están creando una adaptación de uno de los juegos Fallout, o una nueva serie ambientada en el universo de este franquicia.

Vía: Behesda