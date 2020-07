Nintendo asegura que el COVID-19 no retrasará sus juegos de este año

La pandemia del coronavirus ha tenido un fuerte impacto en la habilidad de Nintendo para producir y distribuir el Switch en todo el mundo. La compañía admitió que la producción había sido afectada desde enero, y después de meses de desabasto, apenas la semana pasada nos enteramos que las cosas ya ‘estaban regresando a la normalidad.”

Ahora, Nintendo habla sobre el posible retraso en cuanto a los videojuegos. La información proviene de la más reciente sesión de preguntas y respuestas con accionistas de la compañía, la cual ya ha sido traducida al inglés:

“El Director y Gerente Ejecutivo, Shinya Takahashi, dice que Nintendo ha enfrentando a varios problemas relacionados al desarrollo debido al COVID-19, pero esto no afectará a sus futuros lanzamientos. Si la pandemia continua, entonces sí podría haber retrasos en el futuro.”

Tal y como puedes ver, los próximos juegos no han sido afectados, así que no hay de qué preocuparse por títulos como Paper Mario: The Origami King, el cual llegará al Nintendo Switch el siguiente mes.

Fuente: Robert Sephazon