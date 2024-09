Aliens vs. Avengers podría adaptarse a los cines

No está de más comentar que Marvel ya había cruzado personajes con monstruos de 20th Century Studios, como en Predator vs Wolverine y Predator vs Black Panther, esta es la primera vez que los Vengadores se enfrentan a los terroríficos xenomorfos de Alien, creados por H.R. Giger y popularizados por Ridley Scott. Este crossover no solo atrae por su combinación de universos, sino que también introduce elementos innovadores en la narrativa de los héroes.

El guión fue escrito por Jonathan Hickman, un referente en las publicaciones actuales de Marvel, y cuenta con el arte de Esad Ribic. La historia sitúa a los Vengadores enfrentándose a una infección xenomorfa incontrolable. Inspirada en el estilo de las películas El octavo pasajero, esta trama promete marcar un antes y un después en los cómics, incluyendo novedades como un nuevo traje de Spider-Man que fusiona el simbionte clásico con el ADN de los facehugger, creando una vestimenta llamativo y si se lleva al cine será algo que los fans no querrán perderse

Hickman comentó en una entrevista que trabajar en este proyecto fue una experiencia emocionante y única. Expresó su entusiasmo por colaborar con Ribic y destacó que la historia es pura acción, con un ritmo que se acelera con cada número. Aunque aún no está disponible en otros idiomas, ha generado una gran expectativa entre los seguidores de los superhéroes y los aficionados al terror, consolidándose como un evento importante en el universo del cómic.

Aquí algunas editoriales adaptan los globos de texto a español, por lo que podría llegar en algunos meses más.

Vía: IGN

Nota del autor: Sería una buena idea para dar aire fresco a la franquicia. Pero ojalá usen actores completamente diferentes para irnos alejando poco a poco del UCM.