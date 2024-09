Spawn de 1997 ya está disponible en Netflix

Si bien Spawn no está al nivel de héroes como Captain America, Spider-Man o Batman, este personaje ha logrado albergar una gran base de fans desde su primera aparición en 1992. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que 1997 se estrenó una película de Spawn, la cual es considerada como una de las peores en su género, y la cual ha llegado a Netflix.

Así es, Spawn de 1997 ya se encuentra disponible en Netflix en regiones como Estados Unidos y España. Lamentablemente, o por suerte para algunas personas, esta adaptación aún no llega al servicio de streaming en nuestra región, pero solo es cuestión de tiempo para que esto suceda. De esta forma, la compañía espera que esta cinta tenga una segunda oportunidad y, sobre todo, mantenga al público entretenido hasta el estreno de la nueva adaptación e Spawn que veremos en el 2025.

En los cómics, la historia nos presenta a Al Simmons, un veterano militar que, tras entrar a la CIA y servir en la seguridad de la Casa Blanca, es traicionado por su propio jefe, Jason Wynn. Después de su muerte, Simmons desciende al infierno y, en un intento desesperado por ver a su esposa una vez más, hace un pacto con Malebolgia, el señor del octavo anillo del infierno, para convertirse en el líder de sus ejércitos.

La película de 1997 trata de adaptar estos eventos de la mejor forma posible, pero termina por hacer un mal trabajo. Pese a que la historia es todo menos positiva, la cinta ha sido alabada por su combinación de efectos especiales y prácticos, así como un par de actuaciones, como Michael Jai White en el papel principal.

Respecto a la nueva cinta de 2025, por el momento no hay mucha información disponible. Sabemos que Jamie Foxx tomará el rol de Spawn, con un guion de Scott Silver, quien trabajó en Joker: Folie à Deux, Malcolm Spellman, responsable de Captain America: Brave New World, y Matthew Mixon, quien previamente hizo lo mismo con Yesterday Was Everything.

Solo nos queda esperar para ver qué le depara al personaje en el 2025. Por lo mientras, Spawn de 1997 ya está disponible en Netflix. En el caso de México, esta cinta se encuentra disponible en Max. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí.

Vía: Netflix