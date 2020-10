Alicia Vikander revela nueva información sobre la siguiente película de Tomb Raider

Aunque no mucho se sabe de la siguiente película de Tomb Raider, recientemente Alicia Vikander, la actriz principal de la última cinta, reveló un poco más sobre el estado actual de esta producción y ha reafirmado que este segundo largometraje se estrenará en algún punto de 2021.

En una entrevista con Good Morning America, Vikander habló sobre los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la producción de esta cinta y reveló el estado actual de la producción. Esto fue lo que comentó:

“El plan era que comenzáramos a hacerla este año, por supuesto debido a la situación [de la pandemia], ahora es muy diferente. Todavía estamos en conversaciones al respecto, así que espero que la tengamos lista para el próximo año”.

Tomb Raider 2 será dirigida por Ben Wheatley, quien reemplazará a Roar Uthaug en este apartado. Por otro lado, Amy Jump estará a cargo del guion, en el pasado ella ha trabajado en cintas como A field in England y High-Rise en este apartado. En cuanto a la historia, por el momento no se ha confirmado algo al respecto, pero considerando que Tomb Raider tomó inspiración del reboot de Crystal Dynamics, es posible que veamos algo de Rise of the Tomb Raider en esta película.

Hablando de cine, aquí puedes ver el primer tráiler de la nueva película de The Witches. De igual forma, Jamie Foxx retomaría el papel de Electro para la nueva película de Spider-Man.

Vía: Entertainment Weekly