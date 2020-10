Jamie Foxx regresaría como Electro para la tercera película de Spider-Man en el MCU

El final de Spider-Man: Far From Home nos presentó a J.K. Simmons en el papel de J. Jonah Jameson una vez más, algo que emocionó a todos los fans del aracnido. Ahora, un nuevo reporte señala que Jamie Foxx está en pláticas con Sony y Marvel para reinterpretar a Electro en la tercera cinta del Hombre Araña como parte del MCU.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el aclamado actor de cine estaría en la última etapa de conversación para asegurar el papel de Electro una vez más. Por otro lado, el medio ha mencionado que Jon Watts, quien se encargó de dirigir Homecoming y Far From Home, regresará al mismo puesto para la tercera entrega de Spider-Man. De igual forma, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon y Tony Revolori volverán a formar parte de la lista de personajes de soporte.

Aunque por el momento no hay información sobre la historia, la aparición de Electro le da fuerza a los rumores de una posible presencia de los Seis Siniestros en el MCU. De igual forma, ver a Foxx una vez más en este papel es una total sorpresa y, aunque The Amazing Spider-Man 2 no es tan amada como las nuevas cintas de Holland, esto abre la puerta a un posible Spider-verse en el cine live action.

En temas relacionados, Marvel’s Spider-Man Remastered tendrá un traje inspirado en The Amazing Spider-Man. De igual forma, el modelo facial de Peter Parker para este juego ha cambiado.

Vía: The Hollywood Reporter