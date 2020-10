¿Cuánto lleva en desarrollo Marvel’s Spider-Man Remastered? Aquí la respuesta

No cabe duda que si hay un estudio desarrollador bastante ocupado en estos momentos es Insomniac Games. No solo están trabajando en Ratchet & Clank: Rift Apart y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, sino que también tienen las manos puestas en la remasterización de Marvel’s Spider-Man. Pero, ¿exactamente cuánto tiempo le han invertido a este remaster? Acá la respuesta.

Por medio de Twitter, el director de comunidad para Insomniac, James Stevenson, publicó lo siguiente:

It’s very gratifying to show the amazing work the team has been doing for the last year on this.

Look at that ray-tracing! 60fps footage! New Peter!

And of course, finally… the TASM suit. https://t.co/h2KuoUGOuI

— James Stevenson (@JamesStevenson) September 30, 2020