Alan Wake 2 por fin es rentable para Remedy

Alan Wake 2 no fue un juego barato. El proyecto costó alrededor de €70 millones de euros, dinero que no recuperó tras su lanzamiento en el 2023. Afortunadamente, Remedy Entertainment no se dio por vencido, y siguió apoyando a este título con actualizaciones y DLC. Ahora, poco más de un año de su llegada original, se ha confirmado que Alan Wake 2 por fin es redituable para la compañía.

Por medio de un nuevo reporte financiero, Remedy ha confirmado que Alan Wake 2 ha vendido más de dos millones de copias, lo que significa que el título recuperó su inversión a finales del 2024, y actualmente ya es redituable para la compañía. La empresa ha señalado que esto se debe a los dos DLC que vimos el año pasado, así como a la edición física, el parche de PS5 Pro y otras actualizaciones de calidad de vida que han favorecido a esta entrega a largo plazo.

Junto a esto, el informe de Remedy reafirmó que FBC: Firebreak se lanzará este año. Por su parte, los remakes de Max Payne 1 y 2 están en “plena producción”, aunque aún no tienen fecha de lanzamiento. Por último, Control 2 entrará en producción a finales de este mes, pero por el momento no están listos para compartir más información al respecto.

Estas son muy buenas noticias para Remedy, y es probable que escuchemos más sobre el trabajo de este estudio a lo largo de este año. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de esta secuela. De igual forma, Alan Wake tendrá una serie de televisión.

Nota del Autor:

Todos los estudios deben aprender de Remedy. El hecho de que un juego no venda las miles de millones de unidades en su lanzamiento no significa que sea un fracaso. Hay casos en donde hay que nutrir un juego y esperar para ver resultados positivos.

Vía: Eurogamer