Vivimos en una época en donde las propiedades del pasado tienen la oportunidad de regresar de una forma fenomenal. Este es el caso del nuevo Shinobi. De esta forma, durante el State of Play del día de hoy, SEGA reveló oficialmente Shinobi: Art of Revenge, título que estará disponible el próximo 29 de agosto de 2025.

Shinobi: Art of Revenge es un juego de acción en 2D, el cual está siendo desarrollado por Lizardcube, el mismo equipo que nos entregó Streets of Rage 4, por lo que los fans de esta propiedad de SEGA deberían estar más que emocionados. Recuerda, Shinobi: Art of Revenge estará disponible el 29 de agosto de 2025.

Vía: State of Play