Acusan a Astro Bot de ser plagio de juegos de Nintendo

Este fin de semana se ha lanzado uno de los juegos más esperados de los últimos meses en PlayStation, hablamos de Astro Bot, creación de Team Asobi que tomó al mundo por sorpresa por el grado de originalidad que maneja y por dar un aire fresco a Sony después de lanzar muchos proyectos de gran presupuesto que en ocasiones no terminaban de encajar. Sin embargo, la alegría no iba a estar completa ya que comparaciones no se iban a hacer esperar por parte de quienes conocen el mundo de los títulos de plataformas.

Mediante una publicación en Twitter, el usuario conocido como @PyramidHead2348 ha compartido un video en el que podemos ver lado a lado el nuevo videojuego junto a algunos de Nintendo, viendo como en ciertas secciones se han inspirado de lanzamientos como Super Mario Sunshine, Pikmin, Arms, Super Mario 64, entre otras comparaciones algo más forzadas. Esto abrió tema de debate cuando hablamos sobre este tipo de juegos que usan mecánicas únicas.

Aquí el video:

Astro Bot es una copia de muchos juegos de Nintendo y con esto lo demuestro 🚨🚨 Los de Sony Playstation no tienen verguenza, Nintendo debería demandarlos por plagio. Sois unos miserables, y la prensa Pipera del videojuego más de lo mismo, unos vendidos de mierda. pic.twitter.com/UQJoIVPoKz — Pyramidhead (@PyramidHead2348) September 8, 2024

Muchos fans no están de acuerdo con estas afirmaciones, argumentando que las similitudes son meras coincidencias y no constituyen un plagio intencional. Para ellos, se trata de mecánicas comunes en los juegos de plataformas y aventura, y no consideran que Sony haya imitado directamente a Nintendo. Además, señalan que Astro Bot tiene su propia identidad y aporta elementos originales al género.

A pesar de la controversia, el debate sigue activo en redes sociales, donde tanto detractores como defensores del juego exponen sus puntos de vista. Mientras algunos creen que Sony pudo haber tomado inspiración de Nintendo, otros defienden que las similitudes son parte del desarrollo natural de ciertos géneros en los videojuegos.

Recuerda que el juego está disponible en PS5.

Vía: Twitter

Nota del autor: La verdad solo coincidencias, pues hay mecánicas que ya existían desde antes de lo visto en Nintendo, al final son inspiraciones, dado que nadie ha patentado tal cual el género de plataformas en 3D.