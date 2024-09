Uno de los aspectos más importantes de los juegos de Grand Theft Auto siempre ha sido la música. Las licencias que ha logrado conseguir Rockstar son impresionantes. De esta forma, muchos esperan ansias escuchar las estaciones de radio que formarán parte de Grand Theft Auto 6. Sin embargo, parece que este proceso no siempre es positivo, puesto que una banda ha confirmado que rechazaron la oferta del estudio.

Recientemente, Martyn Ware, fundador de Heaven 17 y exmiembro de The Human League, reveló que Rockstar le ofreció $7,500 dólares por usar Temptation en GTA 6. Junto a esto, la banda no recibiría algún tipo de regalía. De esta forma, el músico rechazó por completo esta oferta. Esto fue lo que comentó al respecto:

IT WAS $7500 – for a buyout of any future royalties from the game – forever…

To put this in context, Grand Theft Auto 6 grossed, wait for it…

$8.6 BILLION

Ah, but think of the exposure…

Go fuck yourself

— Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024