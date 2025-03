Actriz de Stranger Things formaría parte de Spider-Man 4 del MCU

Sadie Sink ha sido confirmada para unirse a Tom Holland en la próxima entrega de la franquicia producida por Sony Pictures y Marvel Studios. La producción está programada para comenzar a finales de este año, con Holland retomando su papel como Peter Parker y la dirección a cargo de Destin Daniel Cretton.

Aunque no se ha revelado oficialmente a quién interpretará Sink, algunas teorías apuntan a que podría dar vida a Jean Grey, de los X-Men, o a un nuevo personaje dentro del universo de Spider-Man. Su papel será significativo, ya que la película continuará la historia tras los eventos de No Way Home, en la que Parker tomó la decisión de borrar su identidad del mundo. También se dice que puede tratarse de Gwen Stacy o Mary Jane Watson, dado que la MJ del universo 616 es realmente “Michelle Jones”.

La incorporación de Sink sugiere que la nueva cinta podría presentar un reparto renovado, con menos participación de los personajes anteriores y un enfoque en figuras inéditas dentro de la saga. Holland, por su parte, comenzará el rodaje una vez finalice su trabajo en la película The Odyssey, de Christopher Nolan.

Para Sink, este proyecto llega en un momento clave de su carrera, luego de finalizar su participación en Stranger Things, cuya última temporada se estrenará a finales de 2025. Además, recientemente protagonizó el musical O-Dessa, de Searchlight, que recibió críticas positivas y se estrenará pronto. Antes de iniciar el rodaje de Spider-Man, también debutará en Broadway con la obra John Proctor Is the Villain.

