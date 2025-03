Serie de Daredevil nos indica qué ha estado haciendo el Spider-Man del MCU

Parece broma, pero han pasado ya cuatro años desde que se lanzó la película de Spider-Man: No Way Home, misma que fue un parte aguas en el mundo del cine de héroes debido a su apuesta por el multiverso, y que por cierto, tiene un final bastante interesante para el personaje. Sin embargo, desde ese cierre no se le ha mencionado en el propio universo de películas de Marvel, lo cual deja dudas sobre las actividades que ha estado desempeñando en la ciudad de Nueva York.

La serie Daredevil: Born Again ha dejado una pista clave sobre el paradero del personaje tras los eventos de la última cinta. En el segundo episodio, Wilson Fisk, ahora alcalde de esta ciudad, pronuncia un discurso en el que condena a los justicieros enmascarados que operan fuera de la ley, mencionando a Daredevil, Punisher y a un trepamuros. Esta referencia deja claro que Peter Parker ha seguido luchando contra el crimen en las calles de la ciudad. El guiño a Spider-Man confirma que el personaje interpretado por Tom Holland ha mantenido un perfil bajo, alejándose de la esfera de los Vengadores y operando como un héroe callejero. La serie respeta el desenlace de No Way Home, donde Peter quedó en el anonimato tras el hechizo de Doctor Strange, lo que le permitió comenzar una nueva vida sin el reconocimiento de sus antiguos aliados ni el respaldo tecnológico de Stark Industries. La decisión de incluir a Spider-Man en la lista de justicieros perseguidos por Fisk refuerza la idea de que Peter ha regresado a sus raíces, luchando en solitario contra criminales locales y protegiendo a los más vulnerables de su vecindario. Esta versión del personaje se alinea más con su versión clásica de los cómics, donde enfrenta desafíos sin los recursos ni la influencia de héroes más grandes. Además esta vez está solo, dado que la tía May falleció a manos de un villano. Si bien no aparece físicamente por cuestiones legales en Daredevil: Born Again, su mención en la serie de Disney+ sugiere que su historia sigue en desarrollo dentro del UCM. Con el multiverso en juego y nuevas amenazas en el horizonte, este guiño podría ser una antesala para su futura participación en próximos proyectos de Marvel Studios. Podremos ver más del personaje en el 2026, concretamente en julio.