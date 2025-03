La serie de Armored Core llega a PlayStation Plus

Como sucede cada mitad de mes, PlayStation ha revelado la lista de juegos que se unirán al catálogo de PS Plus para los usuarios con una suscripción a los niveles Extra y Premium. En esta ocasión, una promesa del estudio se hace realidad, puesto que los títulos clásicos de Armored Core se unen a esta selección.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que, a partir del 18 de marzo, los usuarios de PlayStation Plus con una suscripción a Extra o Premium, podrán disfrutar de títulos como Armored Core, Princes of Persia: The Lost Crown, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, y muchos más. Estos son los juegos que llegan a estos dos niveles:

UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

Por su parte, aquellos que una suscripción Premium, no solo podrán disfrutar de estos juegos, sino que también tendrán acceso a la siguiente lista de títulos de VR y clásicos:

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Recuerda, estos juegos estarán disponibles en PlayStation Plus para las suscripciones Premium y Extra el próximo 18 de marzo. En temas relacionados, estos son los juegos de PlayStation Plus Essentials. De igual forma, las ofertas de Mega Marzo llegan a la PS Store.

Nota del Autor:

Esta es una buena selección, con la joya de la corona siendo Princes of Persia: The Lost Crown. Este es uno de los mejores metroidvanias disponibles actualmente, y una prueba de que Ubisoft puede hacer buenos juegos. Si bien su desempeño comercial no fue el mejor, al menos esto le puede dar un segundo aire a este gran título.

Vía: PlayStation Blog