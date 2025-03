Las ofertas son una parte esencial de las tiendas digitales hoy en día. En el caso de la PlayStation Store, los usuarios de este servicio usualmente tienen a su disposición múltiples periodos de rebajas al año. Una de las más grandes e importantes es Mega March, en donde a lo largo de marzo puedes conseguir juegos con grandes rebajas, y por fin sabemos cuándo es que comenzará este periodo.

Por medio de un comunicado oficial, PlayStation ha confirmado que las ofertas de Mega March de este año comenzarán el día de hoy, 12 de marzo, y terminará el próximo 26 de marzo. Aquí, todos los usuarios podrán comprar juegos como Diablo IV y Dynasty Warriors: Origins a precios reducidos que ayudarán a tu cartera.

Series como Assassin’s Creed, Call of Duty, Final Fantasy y muchas más tendrán una serie de rebajas que no te puedes dar el lujo de ignorar. Lo mejor de todo, es que también podrás comprar algunos de los juegos más aclamados de los últimos años, como The Plucky Squire y Final Fantasy VII Rebirth, por lo que este es el momento perfecto para que tu colección digital en PlayStation aumente considerablemente.

Recuerda, las ofertas de Mega March ya están en marcha en la PlayStation Store, y terminarán el próximo 26 de marzo, por lo que tienes el tiempo suficiente para comprar el juego que siempre has deseado. En temas relacionados, PlayStation mejora su programa de betas en PS5 y PC. De igual forma, surge nueva oleada de despidos en PlayStation.

Nota del Autor:

Es bueno ver este tipo de ofertas. La PlayStation Store es un gran lugar para conseguir juegos hoy en día, y estos descuentos ayudan mucho a los indecisos o aquellos que no están dispuestos a gastar mucho dinero en títulos digitales. Es una oportunidad para disfrutar de alguna experiencia que has deseado tener por mucho tiempo, y la cantidad de juegos en esta lista es simplemente ridícula.

Vía: PlayStation Blog