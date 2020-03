Yakuza: Like a Dragon inicialmente tuvo unas ventas un tanto decepcionantes en sus primeros días en el mercado asiático, pero ahora, entre las copias físicas y digitales, este RPG parece haberse recuperado un poco. SEGA ha reportado que el título ya distribuyó 400 mil copias a lo largo de Asia, y el publisher está celebrando la ocasión con un descuento del 30 por ciento en la PlayStation Store de Japón.

La última vez que tuvimos un reporte de ventas sobre Yakuza 7 posicionaban al título en las 300 mil copias vendidas, esto a finales de enero. En su momento, la compañía reportó que casi un 60 por ciento de esas ventas habían sido digitales, pero en esta ocasión desconocemos exactamente cuántas ventas fueron físicas y cuántas digitales, sin embargo sigue siendo un resultado bastante decente.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas, pues la semana pasada se reveló que el modo New Game Plus+, que ha estado presente en prácticamente casi todos los juegos de la franquicia, se estaría vendiendo por separado en esta nueva entrega. Obviamente esto no fue del agrado de los fans, quienes rápidamente demostraron su enojo contra el publisher. Esperemos que lo corrijan para su lanzamiento en Occidente.

Via: Gematsu