PlatinumGames temía que The Wonderful 101: Remastered fracasara en Kickstarter

Puede ser difícil de creer considerando que el proyecto ahora ha recaudado cerca de $2 millones de dólares, pero PlatinumGames se sentía “bastante nervioso” sobre el Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered antes de su lanzamiento. Su mayor preocupación era que no fuera lo suficientemente exitoso y pudiera fracasar debido a una falta de interés.

En una entrevista con Siliconera durante PAX East la semana pasada, el director original del juego, Hideki Kamiya, reveló lo “aterrado” que estaba el equipo sobre su debut en Kickstarter:

“Estábamos muy nerviosos sobre el Kickstarter de The Wonderful 101: Remastered. Realmente aterrados. Esta es la primera vez que hemos hecho algo así. En verdad no sabíamos qué esperar. Estábamos pensando ‘¿Qué pasaría si no llegamos a la primera meta? ¿Qué vamos a hacer?’ Afortunadamente, rápidamente se convirtió en un éxito, así que ahora no tenemos nada más que felicidad. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo. Cuando estábamos en la oficina y alcanzamos la meta, lo estábamos viendo en la gran pantalla que tenemos. Cuando alcanzamos la meta, todos en la oficina celebraron.”