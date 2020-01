SEGA está satisfecho con las ventas iniciales de Yakuza: Like a Dragon

Las tablas de ventas físicas de videojuegos en Japón fueron reveladas la semana pasada, y a pesar de que Yakuza: Like a Dragon logró desfazar a Pokémon Sword and Shield de la cima, sus cifras aún así no fueron tan satisfactorias a comparación con las establecidas por entregas anteriores. Sin embargo, de acuerdo con Toshihiro Nagoshi, supervisor de la franquicia Yakuza en SEGA, este nuevo título vendió bastante bien a través de la PlayStation Store.

Las previamente mencionadas tablas japonesas revelaron que Yakuza: Like a Dragon había vendido 157,000 copias durante su debut, y Nagoshi afirma que en total el título ha alcanzado las 300,000 unidades vendidas, resultado que tiene muy contento a los ejecutivos de SEGA. Esto sugiere que a través del apartado digital se vendieron poco más de 140,000 copias. Esta semana, el título también logró dominar el mercado japonés de videojuegos.

Aquí en Occidente, solamente estamos esperando por una fecha de lanzamiento en nuestra región. Será interesante ver cómo le va a Yakuza: Like a Dragon afuera de Japón, especialmente ahora que la saga ha crecido en cuanto a popularidad dentro de América y Europa.

Via: Gematsu