¡Ya sabemos cuándo llegará Ghost in the Shell: SAC_2045 a Netflix!

Ghost in the Shell: SAC_2045, la gran propuesta de Netflix para el mercado del anime, ha estrenado un nuevo tráiler y ha revelado qué día estará disponible en esta plataforma a nivel mundial. Será en exactamente en un mes cuando podremos disfrutar del regreso de la Mayor Motoko Kusanagi, ya que Ghost in the Shell: SAC_2045 se estrenará el 23 de abril de 2020.

Por otro lado, el tráiler nos adelanta un conflicto con “posthumans” y una trama oculta en las sombras. A diferencia de entregas pasadas, en donde la animación era en 2D, SAC_2045 contará con estilo artístico en 3D gracias al trabajo en conjunto entre Production I.G y Sola Digital Arts.

Aquí la sinopsis del anime:

“En el año 2045, el mundo entró en una ‘Guerra Sustentable’ de forma sistemática. Contratados como una unidad de mercenarios, los ex miembros de la élite de la Sección 9 de Japón se enfrentan con la repentina aparición del ‘Post-Humano’, un ser con una tremenda inteligencia y capacidades físicas”.

Ghost in the Shell: SAC_2045 estará disponible a nivel mundial el 23 de abril de 2020. En Japón, el anime llegará el 21 de abril y aquí te mostramos un par de imágenes promocionales nuevas. En temas relacionados, el nuevo anime de Digimon ya tiene fecha de estreno.

Vía: Netflix