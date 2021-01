Ya puedes registrarte para la beta de un nuevo Resident Evil multijugador

Hace un par de horas, Capcom anunció una presentación especial de Resident Evil Village, en la cual darían a conocer más detalles sobre el juego, además de ofrecer un primer vistazo a su gameplay. Adicional a esto, la compañía japonesa también reveló la existencia de una beta para un nuevo título multijugador de la franquicia, y ya puedes empezarte a registrar.

Dicho proyecto sigue siendo un misterio para nosotros, y Capcom prometió revelar más información durante la transmisión de la siguiente semana. Solo se sabe que está en desarrollo para PS4 y Xbox One. Si gustas registrarte, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

Por supuesto, esta no sería la primera vez que la desarrolladora nipona incursiona en el modelo multijugador. Recordemos que anteriormente Capcom lanzó Resident Evil: Resistance junto con el remake de Resident Evil 3, y aunque no tuvo muy buena recepción por parte de los usuarios, la compañía no se dio por vencida y probarán su suerte con otro juego similar.

Fuente: Capcom