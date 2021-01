¡Capcom anuncia presentación especial dedicada a Resident Evil Village!

Resident Evil Village es uno de los juegos más anticipados de este año, a pesar de no tener mucha información oficial al respecto. Afortunadamente eso cambiará dentro de poco puesto que Capcom anunció una presentación especial dedicada a este nuevo título.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Resident Evil Village compartió lo siguiente:

Don’t miss the #REShowcase on January 21st at 2:00 PM Pacific! Join Resident Evil producers and our host, Brittney Brombacher (@BlondeNerd), on a guided tour of Resident Evil Village, including a new trailer, first-ever gameplay, and more Resident Evil news! pic.twitter.com/aaZGPfE9cA

— Resident Evil (@RE_Games) January 14, 2021