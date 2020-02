¡Ya puedes leer el one-shot de Death Note en español y completamente gratis!

Death Note es uno de los animes y mangas más influyentes de Japón en Occidente. Han pasado 14 años desde que la obra de Tsugumi Ōba llegó a su fin. Para nuestra fortuna, el último capítulo no siempre significa que ya no tendremos la oportunidad de ver a ciertos personajes. Ahora, gracias al sitio de Manga Plus, el nuevo one shot de Death Note está disponible de manera gratuita y traducido al español.

Este nuevo capitulo de Death Note tomará lugar varios años después del manga original y podremos ver un poco de la vida de Ryuk. El manga está compuesto de 87 páginas y todas las puedes leer en español. Así que no tienes excusa, si eres fan de esta obra, tiene que leer este one-shot.

Aquí puedes leer el One-Shot.

?? It's been a few years since it ended, but now it comes back! The legend is reborn!! The new DEATH NOTE One-Shot is now out in MANGA Plus!

?? Han pasado muchos años desde su final, ¡pero ha vuelto! ¡¡La leyenda renace!! ¡El nuevo One-Shot de DEATH NOTE llega ya a MANGA Plus! pic.twitter.com/lG3S4PduRE

