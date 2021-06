Ya puedes jugar Knockout City de forma gratuita, pero…

Knockout City, el más reciente juego de Velan Studios y EA, sigue cautivando al público. Aunque la prueba gratuita ha llegado a su fin, los responsables de esta versión virtual de quemados, han revelado que será posible disfrutar de este juego de sin costo alguno hasta alcanzar cierto nivel.

Como se reveló en Twitter, todos los interesados pueden descargar Knockout City de forma gratuita. Sin embargo, una vez que tu personaje llegue al nivel 25, será necesario pagar la versión completa para seguir jugando. Esto tal vez no sea del agrado de muchos, pero de esta forma es posible disfrutar de esta entrega y descubrir si es de tu agrado o no sin gastar un solo centavo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021