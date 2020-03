Ya puedes jugar gratis con todos los personajes de Heroes of the Storm

Blizzard ha revelado que, esta época de cuarentena y distancia social, todos los héroes que se encuentran en Heroes of the Storm, el MOBA que combina personajes de Overwatch, Warcraft, Diablo y StarCraft, se encuentran disponibles de manera gratuita.

En total, Heroes of the Storm cuenta con 88 héroes de las series más populares de Blizzard, cada uno con sus habilidades únicas que logran transmitirse al gameplay de un MOBA. Sin embargo, esta promoción no es indefinida, ya que a partir del 2 de abril las cosas volverán a la normalidad, y si deseas jugar como cierto personaje, tendrás que comprarlo.

De igual forma, te recordamos que ya se encuentran disponibles las tarjetas de saldo de Blizzard en México, las cuales van de $150 pesos, hasta $350. Con estas, podrás comprar más personajes y trajes especiales, o puedes regalarle una tarjeta a un amigo o familiar. Aquí puedes adquirirlas

Hablando de Blizzard, un ejecutivo mexicano se ha convertido en el presidente y COO de Activision Blizzard. De igual forma, aquí puedes checar un poco del gameplay filtrado del cancelado StarCraft: Ghost.

Vía: Comunicado de Blizzard