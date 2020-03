Uncharted 4 y DiRT Rally 2.0 llegarán a PS Plus el siguiente mes

Marzo está llegando a su fin, y abril se aproxima rápidamente. El siguiente mes estará cargado de grandes juegos como Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy VII Remake y el remake de Trials of Mana. Sin embargo, si ninguno de estos juegos te llama la atención, siempre puedes descargar gratuitamente los títulos que PlayStation Plus tiene para ti.

En esta ocasión, a partir del 7 de abril Uncharted 4 y DiRT Rally 2.0 estarán disponible para todos aquellos que tengan acceso a una cuenta de PlayStation Plus. Sin embargo, parece que este anunció se le escapado de las manos a PlayStation Access antes de tiempo, debido a que el vídeo de este anuncio fue publicado e inmediatamente eliminado. Actualmente no se encuentra disponible.

En Uncharted 4 nos ponemos en los pies de Nathan Drake en su última aventura como cazatesoros profesional. Por otro lado, DiRT Rally 2.0 es la segunda parte de esta serie de Codemasters nos pondrá al volante de decenas de coches de rally para participar en algunos de los circuitos más conocidos del mundo.

Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 are the free PS+ games in Aprilhttps://t.co/QtT4E34ky5 pic.twitter.com/8VrJrNV3Lj

— Nibel (@Nibellion) March 24, 2020