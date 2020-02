Se filtra gameplay de StarCraft Ghost, juego cancelado de Blizzard

StarCraft Ghost era un shooter en tercera persona desarrollado por Blizzard Entertainment que se suponía iba a extender el lore de la popular franquicia, antes de que la compañía confirmara oficialmente su cancelación. Si quieres ver lo que este juego pudo haber sido, entonces checa la más reciente filtración.

Por medio de Twitter, Andres Borman compartió una serie de nuevas fotografías sobre este cancelado proyecto. Sin embargo, Borman asegura que él no tuvo nada que ver con esta filtración, pues de esto se encargó un usuario anónimo en unos grupos de Xbox:

Who would have thought a month ago that Starcraft Ghost would leak in some form? pic.twitter.com/24wCp4XBsE

— Andrew Borman (@Borman18) February 16, 2020