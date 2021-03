Ya puedes descargar nueve juegos de PlayStation 4 completamente gratis

Como se anunció a principios de mes, en estos momentos ya puedes reclamar nueve juegos completamente gratis para tu PlayStation 4 y PlayStation 5, y lo mejor de todo es que no necesitas de PS+ para disfrutar de estos títulos.

El pasado 1 de marzo llegó Ratchet & Clank de PS4 a la iniciativa de Play At Home, en donde Sony planea regalar una serie de juegos para todos los usuarios de sus consolas, esto para sobrellevar la pandemia del COVID-19. De esta forma, ya puedes descargar los siguientes títulos:

–Abzu

–Enter the Gungeon

–Rez Infinite (opción para PlayStation VR)

–Subnautica

–The Witness

–Astro Bot Rescue Mission (PlayStation VR)

–Moss (PlayStation VR)

–Thumper (opción para PlayStation VR)

–Paper Beast (PlayStation VR)

Sin embargo, necesitas ser rápido. A partir del próximo 31 de marzo ya no será posible descargar Ratchet & Clank, y los otros nueve juegos solo estarán disponibles hasta el 22 de abril. Afortunadamente, esto no es todo, ya que entre el 19 de abril y 14 de mayo, los usuarios de PS4 y PS5 podrán obtener Horizon Zero Dawn Complete Edition, con todo y DLC incluido, de forma gratuita gracias a Play At Home.

De igual forma, a lo largo del año veremos más juegos sumarse a esta iniciativa. Puedes descargar Ratchet & Clank aquí, y el resto de los nueve títulos aquí. Hablando de juegos gratuitos, aquí puedes checar la oferta de la Epic Games Store.

Vía: PlayStation