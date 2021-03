Checa los juegos que puedes descargar de forma gratuita en PC gracias a la EGS

Una vez más es jueves. De esta forma, y como ya es costumbre cada semana, los jugadores de PC tienen la oportunidad de descargar un juego de forma gratuita gracias a la Epic Games Store. Aunque en esta ocasión no contamos con alguna opción AAA, sí tenemos a nuestra disposición grandes experiencias indie.

En estos momentos ya puedes ingresar a la Epic Games Store y descargar Creature in the Well, un título independiente de 2019 desarrollado por Flight School Studio. Este título combina elementos de un juego de acción y aventura con pinball, para crear una experiencia verdaderamente única. Tendrás la oportunidad de agregar este título a tu colección entre el día de hoy y hasta el próximo 1 de abril, aquí puedes descargar esta entrega.

De esta forma, la próxima semana tendrás a tu disposición Tales of the Neon Sea, otro juego indie de 2019, solo que este fue desarrollado por Pal Pioneer, el cual le ofrece a los jugadores un mundo futurista lleno de androides, gánsteres y misterios para resolver. Este título estará a tu disposición entre el 1 y 8 de abril.

Vía: Epic Games Store