Ya puedes descargar gratuitamente uno de los mejores juegos de 2018 en PC

El fin de semana ha llegado, y en dado caso de que no tengas algún juego nuevo para disfrutar estos días, entonces solo necesitas ir a la Epic Games Store y descargar gratuitamente uno de los mejores títulos de estrategia de los últimos años.

A diferencia de previas semanas, en esta ocasión solo contamos con un juego para descargar sin costo alguno en PC. A partir de estos momentos ya puedes obtener Into the Breach, un título de estrategia por turnos con elementos rogue-lite. Solo necesitas ingresar a esta página y listo.

Solo podrás descargar Into the Breach hasta el 10 de septiembre, día en que Railway Empire y Where The Water Tastes Like Wine ocuparán su lugar. En temas relacionados, NVIDIA y Epic Games se unen para incluir ray tracing a Fortnite. De igual forma, el CEO de Epic arremete en contra de Apple.

Vía: Epic Games Store