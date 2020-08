CEO de Epic Games arremete contra Apple

La batalla entre Apple y Epic Games sigue en marcha. Ahora, en el más reciente capítulo de este conflicto, Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha emitido un mensaje en donde critica a la compañía de la manzana por su posición en la industria de los videojuegos, a pesar que ellos no desarrollan ningún videojuego.

Recientemente, Sweeney compartió en Twitter un artículo de la NBC titulado “La imagen de Apple es angelical, pero realmente es el demonio”, donde el directivo señala dos puntos importantes. El primero de estos es que Apple se posiciona como la tercera compañía del mundo en ingresos por videojuegos. En segundo lugar se menciona que Apple no desarrolla videojuegos.

Two facts about Apple:

1) Apple is #3 in the world in game revenue

2) Apple doesn’t make games https://t.co/XlztLnLemC

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 30, 2020