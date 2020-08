Eiichiro Oda ha revelado cuándo llegará a su fin One Piece

One Piece es uno de los animes más populares a nivel mundial. Desde su primera publicación en 1997, el público se ha mantenido al tanto de todas las aventuras de Luffy y el resto de su tripulación. Sin embargo, como todo en la vida, en algún punto la historia tiene que acabar. Aunque aún falta tiempo para que esto suceda, Eiichiro Oda, autor de esta obra, por fin le ha puesto una fecha limite a One Piece.

En una reciente entrevista en un programa de Japón, Oda confesó que el final de One Piece se llevará a cabo en cuatro o cinco años y que el desenlace será bastante interesante. Sin embargo, por el momento no ha revelado más información al respecto.

Por más de 20 años One Piece ha sido un estandarte de la revista Shonen Jump, y pensar que para 2025 esta obra ya no forme parte del catálogo disponible es una idea extraña de comprender en estos momentos. Sin embargo, considerando que el anime comenzó en 1999 y todavía no alcance al material del manga, es seguro que tendremos más aventuras de piratas por mucho, mucho tiempo.

Vía: Kotaku