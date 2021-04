Ya hay una petición en Change.org para hacer Days Gone 2 una realidad

Después de que un reporte por parte de Bloomberg afirmara que Bend Studios no se encuentra trabajando en Days Gone 2, para así ayudar en el desarrollo de un nuevo Uncharted, la base de fans y los directores del título que vimos en 2019 parecen que harán todo lo posible por mantener la conversación alrededor de este título con vida. De esta forma, un fan ha comenzado una petición en Change.org para que Sony le dé luz verde a la secuela que, al perecer, muchos quieren ver.

El pasado 17 de abril se abrió una campaña en Change.org para demostrarle a Sony que los fans quieren ver Days Gone 2. Desde entonces, Jeff Ross, co-director de Days Gone, compartió esta petición y le agradeció a las más de 50 mil personas que habían firmado. Este fue el mensaje que compartió:

Thanks to everyone for getting the Days Gone petition to 50,000!

No matter where this thing ends, I just want you all to know how much your love means to me and members of the team. Days Gone fans are the best fans!https://t.co/5Upo30OtmE

— Jeff Ross (@JakeRocket) April 19, 2021