¡Ya puedes descargar Horizon Zero Dawn: Complete Edition gratis en PS4 y PS5!

Pese a que la iniciativa de Play At Home comenzó el año pasado, no fue sino hasta hace un par de semanas que esta propuesta por parte de Sony comenzó a cobrar fuerza entre los usuarios de PlayStation. Después de ofrecer títulos como Ratchet & Clank y nueve juegos indies completamente gratis para descargar sin algún tipo de restricción impuesta por algún servicio, como PS+, ya es posible obtener Horizon Zero Dawn: Complete Edition de una forma similar.

Así es, en estos momentos puedes ingresar a la PlayStation Store del PS4 o PS5 y descargar de forma gratuita Horizon Zero Dawn: Complete Edition, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la generación pasada. Es importante mencionar que, pese a que es posible obtener este título en la nueva consola de Sony, no hay una actualización next-gen para esta entrega de Guerrilla Games.

Tienes hasta el 14 de mayo a las 10:00 PM (hora de la Ciudad de México) para agregar Horizon Zero Dawn: Complete Edition a tu catálogo de juegos. Además de la experiencia base, esta versión incluye el DLC de The Frozen Wilds, el cual nos ofrece una nueva región para explorar, enemigos para combatir, y una expansión de la historia que será del agrado de muchos.

Aquí puedes descargar el juego. En temas relacionados, PlayStation ha mencionado que planean ofrecer más juegos de forma gratuita por medio de Play At Home. Recordemos que Horizon Forbidden West, la secuela, ya está en desarrollo y llegará a PS4 y PS5 este año.

Vía: PlayStation